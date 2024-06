El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a Estados Unidos no le conviene cerrar la frontera con México, luego de que su homólogo Joe Biden anunció nuevas restricciones para limitar el ingreso de migrantes a 2 mil 500 personas diariamente.

Subrayó que dada la integración económica y social que hay entre México y Estados Unidos, no es conviene buscar que se cierren las relaciones.

La nueva orden ejecutiva permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan con estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.