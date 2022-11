Será a finales de noviembre que el Ayuntamiento de Guadalajara termine con la instalación de la réplica del puente de La Normal, ubicado sobre avenida Alcalde y avenida Normalistas.

El director de obras públicas de Guadalajara Francisco Ontiveros indicó que se colocará un arco que será prácticamente igual a la obra del arquitecto Raúl Gómez Tremari, Sin embargo no será un puente peatonal al que la gente pueda subir.

“Así es, de hecho no es un puente, es un arco, es un hito arquitectónico recreando la obra del arquitecto Gómez Tremari, pero no es un puente bajo ninguna circunstancia”.

De acuerdo con el director de obras públicas esta réplica del puente de La Normal consta de 13 piezas prefabricadas que noche a noche se instalan para no afectar la circulación en la avenida Alcalde.

Una vez que termine el montaje a finales de noviembre se construirán dos plazoletas, una en cada extremo. (Por José Luis Escamilla)