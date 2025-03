El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, declaró a Notisistema que, hasta el momento, el organismo que preside no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el supuesto caso de dopaje de la atleta olímpica jalisciense Citlali Cristian Moscote, ocurrido durante una competencia en España.

“Al día de hoy, la Federación que represento, que es la que tiene la información de la Federación Internacional, no tiene todavía ningún comunicado como tal. Yo creo que eso, no se quién, lo dio a conocer sin tener todavía todos los elementos para poder decirlo y creo yo que para no afectar a nadie ni mucho menos habrá que esperar a que yo pueda hacer un comunicado especial y para eso tengo que preguntarle a la Federación Internacional de que hay de esa cosa”.

La Revista Proceso publicó un artículo en el que se afirma que Citlali habría fallado por segunda ocasión en un control antidopaje, tras participar en una prueba de 10 kilómetros en Sevilla. La atleta se encontraba en un campamento de entrenamiento con su preparador, Cristóbal Herrera. De confirmarse este caso, podría enfrentar una suspensión de hasta cuatro años por ser considerada reincidente.

Citlali Cristian fue la primera atleta de la delegación mexicana en clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participó en la prueba de maratón y finalizó en el puesto 27. (Por Manuel Trujillo Soriano)