A pesar del aumento de casos Covid en escuelas, no hay preocupación por parte de la Secretaría de Salud porque las muertes y las hospitalizaciones siguen bajas, insiste el titular de la dependencia, Fernando Petersen.

“La verdad estamos ahorita con una tasa baja, de hecho el número de casos activos está no tan alto como en otras ocasiones. Entonces ahorita no hay ninguna decisión que tenga que tomarse específicamente ¿no?”.

Indica que las vacunas han ayudado a que el número de muertes sea muy baja y llama a la población a acudir a aplicarse el refuerzo Covid.

Señala que hasta el momento el 60 por ciento de la población en Jalisco cuenta ya con su refuerzo. (Por Claudia Manuela Pérez)