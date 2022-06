Al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, no le cayó nada bien que su homólogo de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora (foto), viniera al municipio a depositar cinco toneladas de basura a las puertas de la empresa Caabsa Eagle.

“Me parece que lo que aconteció el día de ayer es una falta de respeto muy grave al municipio de Guadalajara y sus ciudadanos. El venir a tirar cinco toneladas de basura a otro municipio, a las oficinas de Caabsa, que se encuentra en Guadalajara, pues la verdad no deja nada bueno para nuestro municipio ni la relación entre los mismos”.

El munícipe tapatío califica esta acción como “una total falta de respeto” al municipio y a los vecinos, quienes se molestaron al ver las toneladas de basura en la baqueta.

Aclara que Salvador Zamora no le notificó de su estrategia. (Por Gricelda Torres Zambrano)