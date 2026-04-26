Al más puro estilo Rojinegro, el Atlas se metió a la Liguilla al vencer al América un gol por cero con una anotación en tiempo de compensación, en el mismo Estadio Azteca en la jornada 17, la última del torneo Clausura.

Cuando el encuentro pintaba para el cero por cero, llegó Ponchito González y al minuto 94, clavó el gol del triunfo para el Atlas. Además brilló nuevamente el arquero Camilo Vargas al detener un penal al brasileño Raphael Veiga.

Diego Cocca dijo estar feliz y que su equipo dio un golpe de autoridad: “Es un premio, primero para mis jugadores, mi cuerpo técnico, staff, directiva. Nos propusimos en pretemporada entrar a Liguilla y tuvimos todos los partidos, por perder, pero creciendo y mejorando, orgulloso del grupo y de lo que ha dejado en la cancha, decidimos llegar fuertes, unidos. Hoy en el último partido era dar un golpe de autoridad, soltarse, creerla, fue duro, pero con un rival así que tiene buenos jugadores, disfrutando esto, cumpliendo el propósito y a festejar una noche, la próxima pensar en quién nos toca y cómo seguir adelante”.

Atlas espera rival, pero en cuartos de final se puede medir a Cruz Azul o Pachuca, en cambio América tendrá como rival al líder Pumas. (Por Martín Navarro Vásquez)