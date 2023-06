A Lionel Messi, le gustaría volver al Barcelona, afirmó hoy su padre y representante, Jorge Messi, ante un grupo de periodistas en un video reproducido por los medios españoles.

“No sé nada todavía. Pero sí podría regresara al Barsa? me encantaría. Te encantaría? Sí y de que depende entonces? No se depende de un montón de cosas, hemos hablado el otro día pero nada concreto. Sí me encantaría básicamente. Pero entonces la opción preferida de Messi es regresar al Barcelona? Sí.

Messi terminó el sábado su relación con el PSG y es pretendido por el Al Hilal de Arabia, Inter de Miami de la MLS y el Barcelona, entre otros más

(Por Manuel Trujillo Soriano)