A partir del mes de enero se aplicarán las multas a quien no haya verificado su automóvil, luego de la prórroga que dio el gobernador en julio pasado, señala la directora de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de la Hacienda Pública, Cinthya Karina Flores.

“Sí tendríamos que verificar el programa, pero es a partir del mes de enero que ya se harían válidas lo que son las multas -¿pero que no iniciaba otras este verificación en enero?- Lo que pasa es que se sigue el calendario, es decir, en diciembre concluye, si mal no recuerdo lo que es el periodo creo que es la terminación cero y empezamos nuevamente con el programa a partir de enero nuevamente”.

Ratifica que también habrá descuentos de diez por ciento en el pago del refrendo del 2022 para los automovilistas cumplidos con la verificación vehicular. (Por Claudia Manuela Pérez)