A partir de mayo de 2022 cuando entra en vigor la reforma laboral en el país, deberán funcionar en Jalisco 30 nuevos juzgados laborales: 25 en la Zona Metropolitana y el resto en el interior del Estado, así lo indica el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, quien menciona las demandas laborales que se presentan en la entidad cada año.

“Tenemos en promedio recepción año Covid y no Covid aproximadamente de 25 a 30 mil demandas por año, lo que recibe Jalisco en materia laboral. Nosotros tenemos en nuestros expedientes aproximadamente 115 mil expedientes, de los cuáles, insisto casi la mitad no tiene movimiento. Este procedimiento, el cual es el vigente, esa instancia de parte, no nos permitía avanzar”.

El funcionario presentó el Proyecto de la Ciudad Laboral, que se construirá en la avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan en seis meses. (Por Claudia Manuela Pérez)