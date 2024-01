Luego que la oficina del Instituto Nacional Electoral en Plaza Guadalajara aún no ha sido puesta en operación, el delegado de este organismo en Jalisco, Luis Zamora Cobián, señaló que la instalación no ha sido abierta porque se atoró con la campaña masiva de credencialización. Este lunes, cuando termina el plazo para tramitar la credencial y participar en los comicios del 2 de junio, se dará celeridad a la obra:

“La situación fue que nos tomó con los dedos en la puerta con la cuestión de la campaña anual intensa, y no podemos hacer ahorita un cambio de equipos ni nada hasta concluir, atenderlo, de manera muy puntual”.

Se informó que este fin de semana estarán trabajando, sábado y domingo, 35 de los 57 módulos fijos del INE para que la gente pueda acudir por su credencial de elector con fotografía, pues el lunes a medianoche vence el plazo para tramitar la identificación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)