La sentencia de nueve años de prisión que ayer recibió el exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, debería tener preocupados no solo a Francisco Ayón sino también al resto de los vinculados a proceso, considera el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar.

“Yo creo que sí, aunque no queremos ser objeto de amenazas ni ser instrumento de intimidación, pero no es únicamente la sentencia. En estos momentos hay seis exsecretario vinculados a proceso, bueno, cinco vinculados y uno condenado, eso es un mensaje. Eso debe poner a la gente a pensar y estamos hablando de algunos del pasado pero también del presente”.

En el caso de Francisco Ayón, ex-residente del Consejo de Administración de Ipejal, el fiscal anticorrupción confirma que en los próximos días se le entregará al juez una nueva carpeta de investigación en su contra.

El exfuncionario cumple poco más de dos meses en prisión preventiva por las irregularidades millonarias con la empresa española Abengoa. (Por Gricelda Torres Zambrano)