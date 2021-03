Fue el viernes 4 de septiembre del 2020 cuando el pleno del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro oficial como partido político nacional a la organización Encuentro Solidario, que antes era conocida como Partido Encuentro Social (PES) y que volverá a estar presente en las boletas durante los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

El registro al Partido Encuentro Solidario (el nuevo PES) fue otorgado con 6 votos a favor y 5 en contra de los consejeros del INE. Entre los votos en contra estuvieron los de los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General, y el de Ciro Murayama Rendón.

Los consejeros que votaron en contra argumentaron que no debía darse el registro a Encuentro Solidario porque en la organización del partido participaron ministros de culto, lo que quebrantaba el principio de laicidad, señala una nota publicada en el periódico El Financiero, el viernes 4 de septiembre del 2020.

El primer PES, que formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, perdió el registro oficial como partido en septiembre de 2018, y la decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo de 2019, debido a que no logró el mínimo requerido del 3% de los votos captados en las urnas en los comicios de hace tres años.

Su líder es Hugo Érick Flores Cervantes escribió en su cuenta de Twitter el miércoles 14 de octubre del 2020, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara el registro al nuevo PES: “Miles de mexicanos están con nosotros porque saben que respetamos la vida y protegemos la familia, el medio ambiente y los animales; queremos la paz y la reconciliación. #ElPESVive porque somos solidarios y México nos necesita”.

Pese a tener el respaldo de por lo menos 15 Iglesias evangélicas, el Partido Encuentro Solidario (PES) logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su registro como partido político, por lo que ya podrá contender en los comicios del año próximo con un electorado compuesto principalmente por votantes evangélicos de clase media, publicó la revista Proceso el 23 de octubre del 2020.

El antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan, especialista en la tendencia del voto evangélico, entrevistada por Proceso, señaló: “Los votantes del PES son evangélicos de clase media, aglutinados en las Iglesias evangélicas neopentecostales (…) Actualmente, el PES tiene un pequeño porcentaje de voto cautivo, que representará alrededor de 1.5% del padrón electoral. A partir de esa base tratará de conseguir más votantes y competir en las elecciones de 2021, en las cuales deberá contender por sí solo, como lo marca la ley, y ya sin alianza con Morena, como lo hizo en las elecciones de 2018”.

En el Artículo 3 de sus estatutos el Partido Encuentro Solidario se define en su lema: “El Partido de la Familia, la Vida, la Paz y la Reconciliación”.

Establece que entre sus obligaciones como partido está: “Defender los principios históricos constitucionalmente establecidos, como el estado laico; la educación pública gratuita en todos los niveles; la separación de funciones del Estado y las iglesias; la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la soberanía nacional; además de la implementación real del sistema federal y republicano de gobierno; así como, el de pesos y contrapesos de los poderes del Estado; todos bases del régimen político constitucional mexicano”.

En su Declaración de Principios, el PES expone: “Partiendo de la idea que la cultura política de los mexicanos debe ser transformada, las ideas de izquierda y derecha son insuficientes para afrontar este reto generacional. En la necesidad de un nuevo diálogo político, las ideologías dominantes han sido incapaces de acabar con nuestras crisis y guiarnos a un futuro mejor. Ambas, han tenido la oportunidad de gobernar, de actuar distinto, y, sin embargo, sus logros y resultados son escasos, incluso, negativos”.

Argumenta: “La geometría política es prácticamente disfuncional, barroca. Idearios supuestamente liberales o notoriamente conservadores, derecha e izquierda, izquierda y derecha, han sido probados históricamente y no produjeron cambios profundos ni sustanciales. Transcender las categorías ideológicas e impulsar nuevas relaciones y conexiones entre la gente y sus problemas, debe ser la verdadera tarea de las doctrinas políticas contemporáneas”.

Considera el PES que “ambas opciones ideológicas han fallado en afrontar la complejidad de la crisis social que vivimos. Caos generado por la corrupción, la inseguridad, la violencia, las drogas, las armas y la desintegración social. No es un asunto de sociología de izquierda o de piedad conservadora; es un asunto de gobierno, de autoridad, que hoy ninguna parece tener. No es tampoco un asunto de lucha de clases, o de supremacía de una de ellas, es un asunto de realidades que las ha sobrepasado a ambas”.

Por lo tanto, desde su perspectiva, “el Partido Encuentro Solidario propone no una lucha de clases, sino un encuentro de clases. No una lucha de carácter ideológico, utópico, sino un encuentro de clases basado en la consciencia social y no en el resentimiento social. Para reconstruir los fundamentos de la nación se necesitará de los más ricos, pero también de los más pobres, se necesitará de todos los mexicanos. En síntesis, nuestro programa político tiene como principal postulado la reconciliación nacional, la reconciliación de todos los mexicanos”.

El PES presume haber sumado a sus principios las mejores causas de ambas ideologías: “De la derecha genuina tomamos las libertades económicas, empresariales, de propiedad, de respeto al estado de derecho, de los valores éticos, morales, familiares. De la izquierda autentica la preocupación y dedicación por los que menos tienen, la búsqueda de la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la organización social comunitaria”.

Mañana veremos, en grandes trazos: ¿A quién sirve y a quién representa el partido Redes Sociales Progresistas? (Por Pedro Mellado Rodríguez /Foto de la plataforma digital oficial del PES)