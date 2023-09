Con sarcasmo, así informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aceptará la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para que deje de tocar temas electorales durante la conferencia Mañanera.

“Pues están ahora pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, y lo vamos a hacer ¿eh? Antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero, y voy a agregar uno, que va a decir, palabras más, palabras menos: ‘si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. Lo voy a poner yo. A ver, AMLO. Abajito de eso para que no lo vean”.

Y es que, ante las reiteradas infracciones del Ejecutivo, se le pidió informar al iniciar la Mañanera, que no tiene permitido hablar de temas electorales ni de personajes involucrados en los procesos comiciales. (Por: Arturo García Caudillo)