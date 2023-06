A pesar que el Centro de Conciliación Laboral señala una efectividad de hasta 86 por ciento en los asuntos que les llegan, porque se alcanza un acuerdo entre patrón y empleado, los casos que no se concilian ya generan sobrecarga para los jueces de la materia, pues el nuevo sistema de justicia laboral en Jalisco sólo inició con cuatro juzgadores en la Zona Metropolitana.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, afirmó que la semana pasada se designaron 10 jueces más especializados, nueve para la Zona Metropolitana y uno más para Vallarta par atender este rezago. Sin embargo, el magistrado responsabiliza de la saturación a la falta de conciliación del Centro y no con que el Poder Judicial inició con menos personal del requerido.

“Efectivamente se saturó, ya tenían alrededor de 600 expedientes cada juez, de acuerdo al dictamen que hicimos o proyecciones que no debían de conocer más de 500 asuntos”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)