Llegó hace tres años. Nos cambió la vida. Ya nada ha vuelto a ser igual. Hay una nueva normalidad, sí, pero no es como antes, y no puede serlo porque faltan cientos de miles de personas. No puede serlo porque aprendimos a vivir de otra forma, a relacionarnos de otra manera. No puede serlo porque sus consecuencias económicas aún golpean a las familias mexicanas. Fue hace tres años que se confirmaba el primer caso de Covid-19 en México, un virus que llegó para quedarse. Escucha el trabajo completo.