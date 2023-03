En su primera convocatoria como técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, llamó a 34 jugadores para los encuentros de la primera fecha FIFA del año a finales de este mes. Entre las sorpresas destacan: el portero Toño Rodríguez, Santiago Giménez y “Ponchito” González, el gran ausente es Víctor el “Pocho” Guzmán de las Chivas.

El timonel aseguró que las puertas no están cerradas para nadie.

“Son gustos, los quiero conocer y esto noes definitivo. Los 34 que no se sientan que son intocables ya los que no convocaron que no van a ser convocados nunca, si no que al contrario, voy a conocerlos de lo que necesito que tenga cada jugador para pertenecer a la Selección de México; todos sabemos que el futbol es muy cambiante hoy están algunos, pero el mensaje que quede bien claro, los 34 que están hoy, son los que están hoy, los que no están hoy están seguidos de cerca para que cuando estén al nivel seguramente los vamos a convocar”.

El Tri enfrentará a Surinam el día 23 y Jamaica el 26 dentro de la Nations League.

(Por Manuel Trujillo Soriano)