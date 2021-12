A casi una semana de que se cumpla un año del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta la Fiscalía de Jalisco tiene bien definido el móvil del crimen, pero aún no la identidad del autor intelectual.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que para ello resulta vital detener a los autores materiales quienes ya fueron plenamente identificados.

“En la medida que vayan sobreviniendo las detenciones se van a confirmar o seguramente se van a desvirtuar algunas de las hipótesis. Consideramos sin duda alguna que está el crimen organizado detrás de este lamentable hecho”.

El fiscal indicó qué hay colaboración con las procuradurías de otros estados del país pero hasta el momento no se ha logrado alguna otra detención. (Por José Luis Escamilla)