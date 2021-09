A una semana de las inundaciones que causaron daños a mil 078 viviendas de las colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera en Tlaquepaque, hay casas que no se han terminado de secar.

Los vecinos están preocupados por los efectos que pueda traer la humedad, pero también la afectación estructural que pueda acarrearles.

“De 20 años que tengo viviendo aquí pues es la primera vez que se me mete. Bien bien no, todavía está húmedo adentro pero pues ahora si que limpiamos todo y pos todavía están húmedas todas las casas…Vea por dentro y por fuera, ese nivel que está por fuera esta por dentro, cuanto, si por fuera no se ha secado por dentro como estará”.

Personal del ayuntamiento recorre las calles de ambas colonias para censar a los damnificados. Colchones, refrigeradores y electrodomésticos, las principales pérdidas para los hogares. En algunas casas aún se aprecian las marcas del agua, en algunas llegó al metro 80 de altura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)