El abandono de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de La Venta del Astillero, sería otro factor para que, lo que solía ser un arroyo de aguas cristalinas, ahora sea un canal de aguas negras en la zona de amortiguamiento del Bosque de La Primavera, y con efectos en el polígono protegido.

Según datos de la Comisión Estatal del Agua, la planta La Venta Grande que operaba por biodiscos, tenía capacidad para 10 litros por segundo.

Ante su inoperancia, las aguas procedentes de La Venta del Astillero y de las industrias de la carretera a Nogales, caen directamente a esta cuenca que culmina en Las Tortugas de Tala.

Autoridades han sido apáticas en atender las descargas.

“Lo he tratado de reportar varias veces a Conagua he buscado con Gobierno del Estado, con Protección Civil y la única que me ha dado respuesta es Conagua y ellos casi, casi me piden que yo haga la investigación, que les lleve muestras y que le tome fotografías a cosas que no puedo fotografiar como el olor”.

Comentan los vecinos que el agua llega a trasladar tantos químicos, que en ocasiones presenta un color naranja en lugar de gris. (Por Héctor Escamilla Ramírez)

