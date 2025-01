La promesa era abatir el rezago, mejorar la distribución, optimizar costos y erradicar la corrupción. Se resolvió desechar los modelos que no habían funcionado. Se planteó uno nuevo y lo cierto es que no funcionó. Tan no funcionó que hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da marcha atrás y retoma estrategias del pasado para abordar el desabasto de medicamentos en el país. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)