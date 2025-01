La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del magnate mexicano Carlos Slim, a quien diversas versiones en redes sociales han ligado con el crimen organizado.

“Primero, es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas, entonces, ¿de dónde sacan eso? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico”.

Al mismo tiempo, criticó que el Gobierno de los Estados Unidos quiera etiquetar como terroristas a los cárteles del narcotráfico, pues dice eso no ayuda.

“Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es, ¿ayuda o no esta definición a evitar que el fentanilo llegue a cualquier joven de cualquier lugar del mundo? Y ¿ayuda esta definición a combatir estos grupos criminales o no? Y en eso es en lo que estamos trabajando”. (Por Arturo García Caudillo)