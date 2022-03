Han comenzado a retirar los puntales de los Portales del Centro de Guadalajara, pero muchos negocios ya no abrieron, otros cambiaron de giro y algunos otros se rentan, lamenta Tito, propietario del puesto de revistas ubicado en Pedro Moreno y 16 de Septiembre, quien a pesar de todo, soportó el cierre de esa zona por más de un año, entre obras del Tren Ligero y reconstrucción del Hotel One.

“Ya algunos ya están empezando a abrir, otros están en renta, los que tenían sus propios negocios al menos ya mejor se retirarán de sus negocios, como eran las famosas Peregrina, Peregrina ya no va a abrir, lo que va a hacer es rentar su local”.

Y hasta eso, no todos los puntales que soportan los Portales del Centro de la ciudad han sido retirados.

Por la calle Pedro Moreno aún quedan bastantes apuntalando el edificio. (Por José Luis Jiménez Castro)