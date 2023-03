América perdió su etiqueta de único invicto en el Torneo al caer anoche por 3-0 ante Pachuca en el estadio Azteca. Los Tuzos sacaron la victoria con goles de Javier la Chófis” López, Jesús Hernández y Roberto de la Rosa.

El entrenador de las Aguilas, Fernando Ortiz explotó ante las preguntas y aseguró que le gustó como jugó su equipo.

“Primero, individualmente no hablo nunca no se porque me vuelven a preguntar de algo que no voy a contestar. Segundo, a mi el equipo me gustó, el equipo intentó durante 95 minutos de ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos no fuimos eficaces, no no fuimos eficaces, fueron eficaces ellos sí fueron eficaces, duele? sí duele claro que duele y el resto no analizo en la oficina cuando esté sólo”.

Con el triunfo Pachuca llegó a 19 puntos y ocupa el cuarto lugar de la tabla general, mientras que las Aguilas con 17 unidades se encuentran en el sexto sitio.

(Por Manuel Trujillo Soriano)