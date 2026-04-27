Una aeronave Cessna se estrelló en las afueras de la capital de Sudán del Sur, lo que causó la muerte de los 13 pasajeros y del piloto, informa la autoridad de aviación civil del país.

La autoridad indicó que los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron poca visibilidad.

Entre los ocupantes había dos ciudadanos kenianos y el resto eran sursudaneses, de acuerdo con autoridades.