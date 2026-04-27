Una aeronave Cessna se estrelló en las afueras de la capital de Sudán del Sur, lo que causó la muerte de los 13 pasajeros y del piloto, informa la autoridad de aviación civil del país.
La autoridad indicó que los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron poca visibilidad.
Entre los ocupantes había dos ciudadanos kenianos y el resto eran sursudaneses, de acuerdo con autoridades.
Accidente aéreo en Sudán del Sur deja saldo de 14 muertos
Una aeronave Cessna se estrelló en las afueras de la capital de Sudán del Sur, lo que causó la muerte de los 13 pasajeros y del piloto, informa la autoridad de aviación civil del país.