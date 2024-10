Severos problemas viales se registran esta tarde en el ingreso sur de la ciudad luego de registrarse un choque múltiple. Los participantes fueron dos camiones de carga y una camioneta particular que quedaron obstruyendo la circulación de la carretera a Morelia a la altura del poblado de Buenavista.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Emiliano Zapata, sitio donde impactaron dos camiones de carga tipo Torton, uno en color rojo y el otro en color blanco, así como una camioneta particular GMC Terrain, en color arena.

El camión rojo, que estaba cargado de arena, quedó obstruyendo el carril de baja y registró fuga de diésel, dejando un derrame sobre la carpeta asfáltica.

Afortunadamente este incidente no dejó a personas lesionadas, pero está generando complicaciones a los automotores que tratan de entrar a la metrópoli. (Por Héctor Escamilla Ramírez)