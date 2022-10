El Mallorca que comanda Javier Aguirre dio un buen partido, pero no le alcanzó para un resultado favorable y terminó perdiendo un gol por cero con el Barcelona en la actividad de la Jornada 8 de la Liga Española. Robert Lewandowski fue el autor del gol.

En Italia el Nápoles venció 3-1 al Torino. Hirving Lozano entró de cambio al minuto 68 en juego por la fecha 8 de la Serie A.

En la Liga de Holanda inició la Jornada 8 y el PSV derrotó 3-0 al SC Cambuur, en juego donde el mexicano Erick Gutiérrez tuvo minutos y entró en el segundo tiempo al 69. Edson Álvarez entró de cambio al 63 con el Ajax que empató 1-1 con el Go Ahead Eagles.

Por su parte el delantero Raúl Jiménez nuevamente no tuvo minutos y ni si quiera estuvo en la banca con el Wolverhampton que perdió 2-0 con el West Ham. (Por Martín Navarro Vásquez)