Debido a lo inestable del lugar, hasta el momento se encuentran detenidas las acciones de búsqueda y rescate de las diez personas desaparecidas y probablemente atrapadas por el desgajamiento de ayer en el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México, así lo explica el coordinador de Protección Civil del municipio, Hugo Mendoza.

“La búsqueda sigue igual, hasta que no haya un cambio de estrategia, y que puedan establecer nosotros otro tipo de números, seguimos con lo de ayer. El material es todavía no calculable, son muchísimas toneladas, pero el tema de las personas sigue en los mismos números, hasta no encontrar otras personas que nos puedan decir lo contrario. Seguimos monitoreando con los vecinos para ver si ellos pueden establecernos más información sobre las personas que se encontraban dentro”.

Al mismo tiempo se pide a las ochenta familias en la zona evacuar sus viviendas para evitar riesgos. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)