Ante las críticas que le hicieron familiares de los mineros atrapados en el pozo carbonero en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay que comprenderles y estar dispuesto a aceptar la cuota de humillación que le toca.

“Están muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Una señora me dijo algo. Yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia se puede, y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación”.

Reiteró que lo primero es rescatar a los mineros; lo segundo, fincar responsabilidades y castigo a los responsables; y protección a los familiares, lo tercero. E informó que la concesión de esta mina fue otorgada en 2003, pero apenas el año pasado, sin previo aviso, comenzó su explotación. (Por Arturo García Caudillo)