El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Diego Cocca confirmó las versiones periodísticas de que los integrantes del Tricolor se han acercado a él para expresarle algunas inconformidades en el Tri, tanto por la logística como lo largo de los entrenamientos en Las Vegas. Es decir, los jugadores que han fracasado en la Nations League, piden más comodidades.

“Me han dicho en la cara que la logística, que no les gustó y evacuarle las preguntas. Sí, está lejos la cancha de entrenamiento. La cancha no nos gustaba, entrenar es importante. Son largos los entrenamientos, sí”, comentó el argentino.

Por otro lado Cocca aceptó el momento de presión que vive como timonel de México: “Soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el Tata, con Osorio y he evidenciado las críticas que no eran ciertas ni justas. Cuando entendemos las cosas como son podemos resolverlas, como los hechos contra Estados Unidos y en corto plazo con una revancha”.

México se medirá este domingo a las 16:00 horas a Panamá por el tercer lugar de la Nations League. La final será a las 18:30 horas entre Estados Unidos y Canadá, en Las Vegas. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto@MiSeleccion)