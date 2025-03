Con el acuerdo alcanzado este jueves entre la presidenta Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump, sólo queda revisar los aranceles sobre el acero y el aluminio mexicanos, aclara el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis, diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México, entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir, la semana que entra, 12 de marzo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierto con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado”.

Y es que entre el 85 y 90 por ciento del comercio exterior mexicano hacia Estados Unidos, está regulado por el TMEC, por lo que ya se trabaja para que las empresas que no están cubiertas, queden también protegidas. (Por Arturo García Caudillo)