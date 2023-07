En Jalisco no están suspendidas las labores de búsqueda de personas desaparecidas, aclara el gobernador, Enrique Alfaro.

Precisa que lo que está suspendidas son las búsquedas por llamadas anónimas, luego del atentado registrado el martes en Tlajomulco, que dejó a seis personas fallecidas.

“En Jalisco no están suspendidas las labores de búsqueda de personas desparecidas, vamos a seguir cumpliendo con esa tarea. Lo que yo dije, lo dije con mucha claridad, es que está suspendido cualquier procedimiento que surja de una denuncia anónima hasta que no tengamos un protocolo adecuado para responder a ese tipo de circunstancias”.

Indica el mandatario que convocará a mesas de diálogo para afinar los protocolos de búsqueda. (Por Claudia Manuela Pérez)