El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, aclara que sí participa en la Feria Internacional del Libro y solo no asistió al evento de inauguración para no abonarle al tema político, debido a la confrontación entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, organizadora del evento.

“Ayer mismo, recibí a la princesa del país anfitrión, donde hice un evento y hablamos sobre literatura en nuestros países. Le hicimos una Exposición en el Museo de la Ciudad de Sharjah, es decir, yo voy a seguir participando en diversas actividades literarias, porque creo que la FIL es mucho más que un conflicto político”.

Indica el alcalde que su candidatura al Gobierno de Jalisco no depende de quedar bien con nadie, sino de hacer su trabajo. (Por Claudia Manuela Pérez)