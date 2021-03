Es falso que la Universidad de Guadalajara cuente con módulos de vacunación en operación, como se difundió en distintas redes sociales, pues las autoridades aún no le han solicitado el apoyo a pesar de que ya se encuentran listos.

A través de un comunicado la casa de estudios indicó que en diversos grupos de aplicaciones móviles de mensajería y en redes sociales se difundió que la UdeG contaría con espacios a partir de este lunes para que la gente acudiera a vacunarse.

Sin embargo, esto no será así pues dentro del listado oficial que difundió la autoridad de salud en el estado no se contempla poner en marcha los espacios que la casa de estudios le ofreció en días pasados.

La UdeG precisa que estos módulos se abrirán conforme lo requiera la implementación del plan nacional de vacunación, por lo que invitan a la gente a sólo tomar la información oficial de las autoridades sanitarias tanto federales como estatales.

(Por: Aníbal Vivar Galván)