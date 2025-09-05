El colectivo Bicicleta Blanca acusó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de someterse intereses externos en la propuesta de construir un segundo piso en la avenida López Mateos

El activista, Elthon Osorio, sostienen que la única solución viable para la movilidad en la zona es un sistema de transporte público masivo y de calidad, ya que la obra únicamente beneficiaría económicamente a políticos y constructoras.

“Y no someterse a intereses de empresarios, de personas externas a la ciudad que quieren venir a construir obra y a quedarse no solo con la construcción de la obra sino quedarse con la operación de la obra cobrando una cuota de entre 75 y 150 pesos para hacer uso de desespacio público”.

El colectivo anunció que el próximo sábado realizarán una manifestación en la avenida López Mateos, a partir de las 14:00 horas, para visibilizar la propuesta de un transporte público que se conecte con el Macro Periférico y otras rutas alternas de la ciudad. (Por Edgar Flores Maciel)