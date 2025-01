Luego de ocho años de no hacer teatro, el actor Flavio Medina regresa a los escenarios con la puesta en escena “Cabaret” en donde comparte créditos con Itatí Cantoral, con quien trabajó en el mismo musical hace 20 años, pero ahora con mayor madurez actoral, así lo mencionó en entrevista con Notisistema.

“Creo que sí, al pasar 20 años, pues tienes otra madurez como artista, tienes otra la responsabilidad la adquieres, o la adquirí de otra manera, es más potente, también el tener la oportunidad de interpretar a un personaje que no conocía o que lo conocía, pero que no lo había explorado”.

En la puesta en escena “Cabaret” participan más de 30 artistas en escena y ofrecerá 2 funciones el próximo viernes 17 de enero en el Teatro Galerías.

(Por Katia Plascencia Muciño.)