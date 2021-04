El Acuaférico, que iniciará a funcionar a finales de abril, no solucionará la escasez de agua en Guadalajara, seguirán los tandeos por la falta del vital líquido, aclara el jefe de Gabinete del gobierno de Jalisco, Hugo Luna.

“El Acuaférico per se no significa que va a resolver el cien por ciento del problema de la Ciudad, lo que va a hacer es que va a generar eficiencias en la distribución y eso nos va a permitir que paulatinamente las colonias que están en los bloques sectorizados vayan mejorando el abasto que hoy tienen bajo un modelo rotatorio”.

El Acuaférico tuvo un costo de 58 millones de pesos. Se Ratifica que los tandeos durarán hasta el mes de julio.

(Por: Claudia Manuela Pérez)