La Liga de Expansión recurrió al TAS porque no tuvo respuesta de la Federación Mexicana de Futbol, afirmaron 6 de los equipos demandantes en conferencia de prensa, en la voz del presidente de los Leones de la UdeG, Alberto Castellanos.

“Hasta donde llevar esto? hasta donde simplemente se cumpla con la justicia, hay un laudo que dice que de manera automática se tiene que regresar el ascenso y descenso, si esto se hubiera dado si nosotros tuviéramos la certeza de que esto va a ocurrir de esa manera no hubiéramos ido al TAS. Mandamos primero una carta la Federación pero nos ignora o contesta con evasivas”.

Castellanos reiteró además, que la certificación es una farsa.

“La certificación es una farsa, en 2020 la federación Mexicana de Futbol se comprometió a que la suspensión del ascenso y descenso sería temporal con una duración de 6 temporadas. Tras hacerse pública la apelación que tenemos diversos clubes de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana, su secretario general Iñigo Riestra, afirmó que en una Asamblea de dueños de la Liga MX celebrada en 2022 se decidió la creación de un Comité de Certificación, cabe señalar que no fuimos consultados y por su puesto que no estuvimos de acuerdo”.

Los Leones estuvieron acompañados por Venados de Yucatán, Atlético La Paz, Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún; solicitaron se emita una orden cautelar para que la Federación restablezca el subsidio de 2 millones de pesos que dejó de pagarles a los equipos que demandaron. (Por Manuel Trujillo Soriano)