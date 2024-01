Aunque el Consejo General aprobó la obligatoriedad de la asistencia, la Ley no prevé sanciones para quien no se presente a los debates de cara a la elección presidencial, aclara la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“Yo creo que aquí lo que vimos ahorita en la sesión de Consejo, es que estas sanciones se podría iniciar algún procedimiento de revisión de actuación, una responsabilidad de actuación. No está establecido ninguna sanción por no asistir a un debate. Lo que nosotros estamos pidiendo es que obligadamente acudamos a este ejercicio que garantiza la información a toda la ciudadanía, que no lo veamos como una parte que no se puede cumplir del lado de los partidos políticos y sus candidatos”.

Por ello el llamado del Consejo General es para que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez, participen voluntariamente en los tres debates y no sólo en dos, como marca la Ley. (Por: Arturo García Caudillo)