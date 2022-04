Tras la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con gobernadores, se anuncia la necesidad de aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra la Covid, así lo informa el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

“Ellos no le llaman cuarta dosis, le llaman, aunque ya tengan tus dosis y tengas cuatro meses de no estar vacunado, ellos te la recomiendan. –¿Para todos o algunas edades?- De 14 años en adelante. -¿Vacuna para menores?- No, me dicen que es una vacuna diferente, que esa no se tiene en este momento. -¿Pero está ya en vista, en puerta?- Sí, nos comentó el señor presidente de que está en puerta y de que están pidiendo las vacunas que están pendientes para los niños”.

Aseguró que no se declarará el fin de la pandemia y por el contrario, el Gobierno Federal les pidió no bajar la guardia y estar preparados. (Por Arturo García Caudillo)