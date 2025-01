Tras la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional con la Jefa del Ejecutivo, los integrantes del Consejo General del INE aseguraron que sí habrá incremento al presupuesto para llevar a cabo la elección judicial, como explica la consejera presidente, Guadalupe Taddei.

“Buscaremos una cifra entre mil y mil 500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el Gobierno Federal?, en una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima, estaremos definiendo la primera entrega. -¿Entonces, van a haber más reuniones?- No, ya estaremos dirigidos con la secretaria. Todo para la elección del Poder Judicial. -¿Entonces ya no verían a la presidenta?- No, estaremos ya en pláticas con la propia secretaria de Gobernación, pero es una reunión altamente exitosa”.

Indicó que en la reunión estuvieron presentes, además de la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez y los once consejeros del INE. (Por Arturo García Caudillo)