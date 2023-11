Los acuerdos alcanzados entre autoridades y vecinos de poblados del norte de Zapopan no dejan del todo satisfechos a estos últimos, pues afirman, no resolverán del todo el tema del costo y deficiente servicio de transporte público.

De la ruta federal que llega a estos pueblos, la autoridad afirma que no pueden obligar a que se reduzca el costo del pasaje de 15 pesos a 9.50. De las rutas de SITEUR que prestarán el servicio con tarifa de 9.50, afirman serán insuficientes, pues no serán siete como originalmente se propuso, sino cuatro y sólo un camión llegará al poblado más lejano, Ixcatán.

Habla José Casillas, uno de los representantes.

“En el caso de ixatán están proponiendo que inicie servicio el 25 de noviembre, solamente con una unidad y el derotero sería de Ixcatán a Periférico Norte”.

Otra inconformidad es que la ruta de SITEUR los dejaría en Periférico Norte y Carretera a Saltillo y no hasta la Normal, por lo que tendrían que pagar otros 9.50 para llegar hasta allá y tendrían el mismo problema que con la ruta federal que les cobra 15 pesos, pero sí llega hasta la Normal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)