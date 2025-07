El SIAPA no solo ha sido corrupto e ineficiente, sino que en Tlaquepaque incumplió con su responsabilidad de desasolvar los puntos que se han inundado por el temporal, señala la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura, al hablar de la denuncia que presentó al respecto por omisión.

“Por eso también presentamos esta segunda denuncia por omisión de limpiezas de alcantarillas. Todos los puntos de encharcamiento en vía pública, estamos hablando de 30 cm, de un metro, de un metro y medio son por falta de desasolve. Es decir, una acción que de manera obligada debería hacer el SIAPA y dicho por ellos, no lo hicieron. Hoy estamos buscando que se atiendan las urgencias. Por ejemplo en la Duraznera donde teníamos un colector fracturado desde hace un año y medio, filtrándose el agua, no lo hicieron”.

La alcaldesa asegura que el ayuntamiento de Tlaquepaque ha gastado 150 millones de pesos en acciones que le correspondían al SIAPA. (Por Gricelda Torres Zambrano)