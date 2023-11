El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que intentaron dar un sabadazo para liberar al ex procurador Jesús Murillo Karam, actualmente detenido por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados. Incluso, el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información que citaron a audiencia con muy poca anticipación. El juez, de acuerdo al informe que tengo, sí, actuó por consigna”.

Afortunadamente, señaló, existen otros delitos, derivados de la creación de la llamada Verdad Histórica, por los cuales sigue detenido. En cuanto a otro de los funcionarios involucrados, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, indicó que su administración sigue negociando su extradición con Israel. (Por Arturo García Caudillo)