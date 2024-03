El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa censura del INE por ordenarle bajar de redes sociales la entrevista que le hiciera una periodista española.

“Que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso. Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial, jajajaja. ¿No es así? Mientras no te notifiquen. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta. Y ahora resulta que quieren que la baje. Censura”.

Sin embargo, dice, no sancionan a quien deberían de sancionar, como es el caso de la diputada española que participó la semana pasada en un foro sobre democracia y que habló mal de él. (Por Arturo García Caudillo)