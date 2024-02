Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la clase media mexicana, particularmente los capitalinos, asegurando que se dejan manipular por las estaciones de radio.

“Es el bombardeo de los medios. También el hecho que hay más automóviles, tarda más la gente en los carros escuchando la radio, ya en otras partes no se escucha tanto la radio, pero aquí son viajes de media hora y para donde le cambie es lo mismo, pero esto es manipulación. Y nada de que la clase media está más informada y no se dejan manipular. Mentira, eso es relativo. Y nada de aquí están los que estudian postgrado y esos no se dejan manipular. Mentira”.

Aseguró que en sus tiempos la Ciudad de México era de avanzada, pero según él, se ha venido derechizando, empanizando, hamburguesando y todo gracias al bombardeo mediático. (Por Arturo García Caudillo)