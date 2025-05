La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que la jueza Jovita Vargas Alarcón, protegió ilegalmente al exgobernador de Michoacán, Silvano “A”, al no hacer cumplir su comparecencia en un juicio penal.

El 9 de mayo, el ex mandatario no se presentó a la audiencia ordenada, pero la jueza –sin justificación legal– aceptó un escrito no ratificado y reprogramó la audiencia para tres meses después, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo máximo de 15 días.

La FGR señaló que ante la inasistencia, debió reactivarse la orden de aprehensión vigente contra el ex funcionario, pero las autoridades judiciales la han suspendido de manera irregular.

La FGR acusó que lo anterior es “es una protección parcial e injusta”.

Como respuesta, la fiscalía federal interpondrá una denuncia penal contra Vargas Alarcón y presentará una queja procesal por presuntas irregularidades en el caso.

Silvano “A” enfrenta cargos por delitos cometidos durante su administración, aunque su defensa alega persecución política.

La jueza Vargas Alarcón no ha emitido declaraciones. Mientras, organizaciones civiles exigen transparencia en el proceso. (Por Edgar Flores Maciel)