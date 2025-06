La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, arremetió contra Movimiento Ciudadano y Morena, junto con sus aliados, por aprobar el incremento de casi 10 por ciento a las tarifas del SIAPA para este año, al señalar que el propio organismo ha admitido que dicho ajuste no mejorará el servicio.

“Este 10 por ciento de aumento no va a mejorar el servicio. Hoy vemos todas las calles inundadas, hoy no vemos un plan preventivo; el SIAPA no tiene claridad de rumbo y con esos aproximadamente 300 millones de pesos que el SIAPA piensa recaudar con este incremento, el agua que usted recibe en su casa seguirá siendo de este color, si es que le llega: agua cochina”.

Además, cuestionó el respaldo de MC en el Senado a la Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena, lo que, dijo, refleja una complicidad en las votaciones tanto a nivel local como federal. (Por Marck Hernández)