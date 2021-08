El Gobierno de Guanajuato y su fiscalía no están actuando bien en el combate a la violencia y la inseguridad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolos además, de estar coludidos con la delincuencia organizada.

“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho, y no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Es un problema que se dejó crecer. Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya agravado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”.

Informó que durante el fin de semana se cometieron 216 homicidios en el país, de los cuales 32 fueron cometidos en Guanajuato, por lo que hizo un llamado al gobernador Diego Sinhué, para que apoye a la Federación en el combate a este delito. (Por Arturo García Caudillo)