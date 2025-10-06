La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco acusó un “madruguete” por parte de los partidos de oposición que aprobaron un dictamen de reforma judicial local, al señalar que el proceso fue apresurado y sin transparencia.

Expresó el coordinador del grupo parlamentario emecista, José Luis Tostado.

“Un proceso apresurado, sobre las rodillas para presentar y votar en siete minutos, sin transmisión en Canal Parlamento siquiera de la sesión en Puntos Constitucionales. Y bueno, Movimiento Ciudadano ratifica su compromiso de generar la mejor propuesta de armonización de nuestro Poder Judicial con la reforma federal”.

El legislador afirmó que su bancada está a favor de una reforma judicial, pero no bajo las formas en que se desarrolló esta discusión.

Además, cuestionó la inclusión del método de insaculación o tómbola como mecanismo de desempate para la elección de aspirantes a cargos judiciales. (Por Marck Hernández)