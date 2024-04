Morenistas de Jalisco denuncian la intromisión de funcionarios del Gobierno del Estado dentro de la operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y aseguran que están afectando el proceso electoral, por ejemplo, la negativa a autorizar 54 planillas de esta coalición en diferentes municipios de la entidad.

Los morenistas negaron que hubieran sido ellos quienes cometieron errores en el registro de sus planillas que fueron desechadas por el árbitro electoral y que al contrario hubo irregularidades del árbitro durante el proceso de registro. En la voz, el coordinador de campaña Leonel Cota

“Estando toda la documentación recibida, toda. No tenía ni un pero. En algún caso, el pero era que la credencial del lector decía un nombre o no se notaba bien para ellos. Y el acta de nacimiento, algún otro detalle, tuvimos que dar fe a correr a un notario de que era la misma persona”.

A decir de Cota, estas deficiencias no eran motivo para eliminar las planillas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)